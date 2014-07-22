دايك: بسبب "الأجانب".. إنجلترا لن تحقق كأس العالم

قال جريج دايك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن روي هودجسون مدرب منتخب إنجلترا لا يزال يحتفظ بدعم الاتحاد المحلي على الرغم من عروض الفريق السيئة في نهائيات كأس العالم الشهر الماضي.

واضاف دايك أنه يعتقد أن هودجسون "قام بعمل جيد للغاية" في نهائيات كأس العالم بالبرازيل مكررا رؤيته أن هناك الكثير من اللاعبين الأـجانب في الدوري الانجليزي الممتاز، وهو ما يترك المنتخب الوطني في حاجة ماسة لوجود لاعبين مميزين للتقدم وتحقيق الاهداف المطلوبة.



وتابع دايك لأعضاء البرلمان في جلسة استماع بشأن أداء المنتخب الانجليزي "أقدر ما قام به (هودجسون)."

وقال دايك إن المشكلات المتأصلة في كرة القدم الانجليزية ستجعل من الصعب على المنتخب الوطني تكرار إنجازه السابق بإحراز لقب كأس العالم ثانية بعد اللقب الوحيد الذي تحقق على أراضي البلاد عام 1966.



واضاف "هناك مشكلة حقيقية وهي أنه لا يوجد سبيل للاعبين الإنجليز الذين يبلغون 17 و18 عاما للدخول إلى نظام كرة القدم الانجليزية."

وتابع "أعتقد ان الأمر سيزداد صعوبة مع الوقت ما لم نقم بشيء بشأنه" متحسرا على حقيقة مفادها أن نحو 30 في المئة فقط من لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز هم من الانجليز.

وقال إن لدى ألمانيا بطلة العالم الحالية "قاعدة غير مكتوبة" بشأن عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الالماني، وهو ما يترك مجالا للاعبين الشباب للترقي وبلوغ تلك المستويات.

وتابع دايك "المشكلة الأخرى التي عانينا منها أنه لا يوجد اي من لاعبينا يلعبون في الخارج."

وقال هودجسون ايضا إن اللاعبين الانجليز سيستفيدون من اكتساب الخبرة عند اللعب في الخارج، وربما تسنح لهم المزيد من الفرص بشكل يفوق ما يتحقق لهم في الدوري الانجليزي.

وخرجت انجلترا مبكرا من كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل الشهر الماضي بعد أن حصدت نقطة واحدة من ثلاث مباريات بدور المجموعات.