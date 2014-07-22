دونغا.. يخرج ويعود من البوابة الهولندية

سيعود كارلوس دونغا، إلى منتخب بلاده، عبر البوابة الهولندية من جديد، عقب خسارته منصبه بسبب الهولنديين ايضاً قبل 4 سنوات بدور ربع النهائي بمونديال جنوب أفريقيا 2010م .

ووافق الاتحاد البرازيلي على استقالة لويس فيليبي سكولاري، بطل العالم 2002م، بعد الهزيمة النكراء أمام ألمانيا بـ7-1، والخسارة أمام هولندا بثلاثية نظيفة، مما مهد الطريق لإعادة دونغا، حامل لقب كأس العالم 1994م بألمانيا.

وخلال 4 أعوام تولى فيها لاعب الوسط البرازيلي قيادة منتخب بلاده خلفاً لكارلوس البرتو بيريرا، فاز بلقبي كوبا أميركا 2007م، وبطولة القارات 2009م، ولم يُهزم سوى في 5 مباريات، إثنتان منها بتصفيات التأهل الى كأس العالم 2010، أمام بوليفيا والأورغواي، ومثلهما أمام فنزويلا والبرتغال في مباريات ودية، وأمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2010م، عندما قلب الطواحين تأخرهم إلى فوز بهدفين لهدف، فيما كان النصر حليفه في 71% من المباريات، حيث فاز بـ42 مباراة، وتعادل بـ12.



وفي المقابل، خسر سكولاري مباريات أقل من سلفه، لكنه لعب 29 مباراة، وحقق له انجازاً وحيداً وهو الحصول على كأس القارات لعام 2013م عندما تغلب على اسبانيا بـ3 أهداف نظيفة.

وكانت هزائم سكولاري في مباراتي نصف النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع، بالإضافة الى مباراتين وديتين أمام انجلترا في فبراير 2013م، وسويسرا بأغسطس من العام ذاته، وبمعدل فوز بلغ 62%.

ورغم فوز دونغا بنتائج كبيرة على الأرجنتين، الغريم التقليدي، بثلاثية نظيفة مرتين، واكتساحه للبرتغال وتشيلي بسداسية، الا أن المدرب الأنيق كان يتعرض للإنتقادات بسبب تحويله البرازيل الى فريق دفاعي، واعتماده على اللاعبين المتقدمين بالعمر.