رسمياً.. رودريغيز يرتدي قميص ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الاسباني اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب وسط منتخب كولومبيا جيمس رودريجيز من موناكو. وقال النادي في بيان بموقعه على الانترنت "توصل ريال مدريد وموناكو لاتفاق من أجل انتقال جيمس رودريجيز بعقد سيبقيه في النادي في المواسم الستة القادمة."





وهداف كأس العالم برصيد ستة أهداف - الذي سيتم تقديمه في استاد سانتياجو برنابيو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء - هو ثاني لاعب كبير يضمه ريال بعد لاعب وسط منتخب المانيا توني كروس القادم من بايرن ميونيخ.





ولم يكشف ريال عن التفاصيل المالية لضم رودريجيز لكن تقارير صحفية ذكرت أن قيمة الصفقة نحو 80 مليون يورو (107.9 مليون دولار) ، وجاء رودريجيز (23 عاما) الى اوروبا في 2010 لينضم الى بورتو وفاز بالدوري البرتغالي ثلاث مرات على التوالي قبل انتقاله لموناكو العام الماضي.



ودفع مستوى رودريجيز مع كولومبيا في كأس العالم ريال للتعاقد معه وضغط اللاعب على موناكو من أجل فرصة الانتقال للعملاق الاسباني.



وقال فاديم فاسيليف الرئيس التنفيذي لموناكو في بيان "يفخر موناكو بأنه ساعد جيمس رودريجيز على اظهار موهبته للعالم بعدما ترك بصمته بشكل واضح في كأس العالم 2014 في البرازيل بفوزه بالحذاء الذهبي."



وأضاف "جيمس لاعب رائع حقق أشياء رائعة في موناكو. لم يكن لدى النادي أي نية لبيع اللاعب لكن جاء وقت كان فيه انتقاله هو أفضل حل لكل الأطراف."

وسيفتح انضمام رودريجيز الباب أمام رحيل انخيل دي ماريا عن ريال مدريد، ويرغب المدرب كارلو انشيلوتي في الابقاء على الجناح الارجنتيني، لكن الاخير يشعر بأن النادي يبخس حقه.

