علي كريمي يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

أعلن علي كريمي لاعب خط وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق وأحد أهم لاعبي إيران على مرّ التاريخ اعتزاله اللعب مع بلوغه من العمر 35 عاماً.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بموقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء عن كريمي قوله في خطاب موجه إلى الجماهير: "كل ما حققته جاء بمساعدة الله وتشجيع الجماهير.. ستظل الجماهير في قلبي دوما. لست حزيناً لأنني لم أتمكن من قضاء موسمي الأخير في الملاعب بصفوف فريقي المفضل بيرسيبوليس".

وخلال مشواره في الملاعب الممتد إلى 18 عاما، لعب كريمي ثلاث فترات متفرقة بصفوف نادي العاصمة الإيرانية بيرسيبوليس. كما لعب في قطر والإمارات وألمانيا (مع ناديي بايرن ميونيخ وشالكه) قبل أن ينضم مؤخراً إلى تراكتور سازي الإيراني.

ولعب كريمي 117 مباراة مع منتخب إيران منذ أن لعب مباراته الدولية الأولى في عام 1998 أمام الكويت، وسجل38 هدفاً دولياً. وشارك كريمي في أربع بطولات كأس عالم ولعب مباراتين في مونديال ألمانيا عام 2006 مع منتخب إيران. وهو يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين الإيرانيين تمثيلا لبلادهم والتي يتصدرها النجم الكبير علي دائي، كما يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي إيران على مر الزمان.