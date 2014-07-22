يورغن كلوب ساخراً: من يشتري هاملز بـ"20 مليوناً"

سخر الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق بروسيا دورتموند، من الأخبار الرائجة حول اقتراب ماتس هاملز، المدافع الدولي، من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كلوب: "هاملز ورويس باقيان في صفوف الفريق للموسم المقبل، لا توجد أية دلائل على رغبتهما في الرحيل" وتابع: "الكل يسألني عن ماتس هاملز وانتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 20 مليون يورو، وفي الواقع مع هذا النوع من العروض يمكنك أن تعرف الحقيقة وتنسى كل أخبار انتقاله إلى إنجلترا".

ويحاول لويس فان غال، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، القيام بثورة في صفوف الفريق عقب الموسم الكارثي الذي حل فيه الفريق سابعاً بالدوري، وبالتالي عدم خوضه أي مسابقة أوروبية للمرة الأولى منذ سنوات.