ليفاندوفسكي: بايرن ميونيخ قادر على تحسين الأداء

أكد البولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني أن فريقه ما زال لديه متسعاً من الوقت لتحسين أدائه الفني خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وجاءت تصريحات ليفاندوسكي الوافد الجديد على النادي البافاري بعد التعادل الإيجابي 1/1 الذي حققه فريقه أمس الاثنين أمام فريق ديوزبورج في أول تجاربه الودية قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ليفاندوسكي في تصريحات لشبكة "سبورت1" التلفزيونية عقب نهاية المباراة: "بدأنا المران قبل أسبوعين فقط.. علينا أن نحسن من أنفسنا".

ومن جانبه، قال هولجر بادشتوبر العائد لتوه إلى تدريبات بايرن ميونيخ بعد غياب دام 19 شهراً بسبب معاناته من إصابة في الركبة: "ما زال هناك شيء ينقصنا.. ما زالنا في مرحلة الإعداد".

وأحرز ليفاندوسكي هداف بطولة الدوري الألماني "بونديسليغا" في الموسم الماضي مع نادي بروسيا دورتموند الهدف الوحيد لفريقه في مباراة أمس في الدقيقة 62 قبل أن يتعادل ديوزبورج بعد سبع دقائق فقط عن طريق لاعب الوسط فابيان شيلهاردت.

وما زالت تشكيلة بيب غوارديولا المدير الفني الإسباني للفريق الألماني تشهد العديد من الغيابات، حيث إن الكثير من لاعبيه سينضمون إلى تدريبات الفريق في وقت لاحق بعد انتهاء عطلتهم التي أعقبت فوز المنتخب الألماني بلقب مونديال البرازيل 2014.

ومن المنتظر أن يقوم نادي بايرن ميونيخ بجولة خارجية تتضمن مواجهات ودية مع بعض الفرق مثل جوالاداخارا المكسيكي في 31 يوليو الجاري واسترياس الأميركي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية في السابع من أغسطس المقبل.