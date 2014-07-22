موراتا يصاب بقطع في الركبة ضمن ثاني مران مع اليوفي

أعلن نادي يوفنتوس رسمياً إصابة مهاجمه الفارو موراتا لمدة 40 يومياً، فيما ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية المقربة من أروقة نادي يوفنتوس قالت إن التقرير الطبي نص على قطع في الأربطة من الدرجة الثانية في ركبة اللاعب اليسرى، مما يعني غيابه 40 يوماً.

يوفنتوس دفع ما يقارب 20 مليون يورو للتعاقد مع موراتا، وهي الصفقة الأكبر له في السوق حتى الآن، وجاءت مباشرة بعد رحيل المدرب أنتونيو كونتي، مما جعل كثيرين يربطون شراءه برحيل المدرب الإيطالي الذي كان يفضل التعاقد مع اليكسيس سانشيز الذي انتقل إلى برشلونة.

غياب موراتا سيؤثر كثيراً على بدايته في الدوري الإيطالي، حيث لن يلحق بالتدريبات الاستعدادية مع الفريق تحت قيادة المدرب الجديد ماسيمليانو اليجري.

