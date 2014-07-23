الفرنسي ماتيو يرتق دفاع برشلونة

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء أنه ضم المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو من مواطنه فالنسيا مقابل 20 مليون يورو. ويأتي التعاقد مع المدافع الفرنسي البالغ من العمر 30 عاماً من أجل تعويض القائد كارليس بويول في قلب الدفاع بعد اعتزال الأخير.

وبإمكان ماتيو أن يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع وقد وصفه برشلونة بالمدافع "القوي بدنيا". وحاول النادي الكتالوني خلال الأسابيع الأخيرة إقناع فالنسيا بالتخلي عن ماتيو الذي اضطر إلى نشر رسالة طالباً فيها من فريقه التفاوض مع برشلونة من أجل التخلي عنه للأخير، قائلاً فيها: "أملك فرصة اللعب مع أكبر فريق في العالم، وهذا كل ما أريده في الوقت الحالي".

ويبدو أن فالنسيا رضخ لطلب اللاعب وسمح له بالانتقال إلى برشلونة الذي قال في بيانه إن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو والعقد يمتد لأربعة مواسم، ويتضمن بندا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو في حال أرادت إحدى الفرق التعاقد مع المدافع الفرنسي قبل نهاية هذا العقد.

وانضم ماتيو إلى فالنسيا عام 2009 بعد ان دافع عن ألوان سوشو وتولوز.