رودريغيز بعد "الريال" : الحلم بات حقيقة

وصف صانع الألعاب الكولومبي جيمس رودريجيز انضمامه إلى صفوف فريق ريال مدريد الأسباني اليوم الثلاثاء بأن "الحلم الذي أصبح حقيقة".

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق اليوم تعاقده رسميا مع رودريجيز لاعب فريق موناكو الفرنسي، الذي توج بلقب هداف كأس العالم الماضية التي أقيمت بالبرازيل.

وبلغت مدة التعاقد مع رودريجيز (23 عاما) ستة أعوام، مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو (108 مليون دولار) دفعها الفريق الملكي إلى موناكو، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

وصرح اللاعب الكولومبي عند تقديمه رسميا إلى الجماهير ووسائل الإعلام على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الأسباني، مساء اليوم "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا. بالنسبة لي، فإن الحلم بات حقيقة. أتمنى الفوز بالعديد من البطولات مع هذا النادي".

وشهد التقديم الرسمي لرودريجيز ما يقرب من 35 ألف متفرج، معظمهم من الجالية الكولومبية الضخمة المتواجدة في العاصمة الأسبانية مدريد.

وبات رودريجيز ثالث لاعب كولومبي ينضم إلى الريال بعد فريدي رينكون وإدوين كونجو.

من جانبه، صرح فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد "نحن أبطال أوروبا، ولكننا الآن نريد تدعيم قائمتنا لكي نصبح أكثر قوة".

وأضاف بيريز "لقد انضم إلينا أحد أولئك اللاعبين الذين يرغب الجميع من محبي كرة القدم في مشاهدة إمكانياتهم - اللاعب الذي قاد منتخب كولومبيا في كأس العالم الأخيرة، وصاحب أفضل هدف تم تسجيله في المونديال".

ويعد جيمس رودريجيز ثاني لاعب ينضم إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد لاعب وسط الملعب الألماني توني كروس، في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الأبيض في التعاقد مع الكوستاريكي كايلور نافاس حارس مرمى فريق ليفانتي الأسباني.

في المقابل، أشارت تقارير إخبارية إلى أن ريال مدريد يرغب حاليا في بيع لاعبيه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والألماني سامي خضيرة من أجل إفساح المجال أمام كروس ورودريجيز للمشاركة في المباريات

