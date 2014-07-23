فابريغاس: مورينهو تخلى عن ابنه من أجلي

كشف سيسك فابريغاس، لاعب تشيلسي الجديد، أن جوزيه مورينهو اعتذر عن حضور نهائي يشارك به طفله، من أجل الحضور إلى كتالونيا وإقناع لاعب الوسط بالانتقال إلى الفريق اللندني.

وقال فابريغاس في تصريحات صحافية نقلتها "دايلي ميرور" :" عندما عرفت برغبة تشيلسي شراء عقدي، فكرت كثيراً واستشرت عائلتي، وحقيقة لم أستطع وقتها اتخاذ القرار" وتابع:" بعد ذلك بيوم واحد، حضر مورينهو إلى برشلونة لرؤيتي، وحينها عرفت أنه ترك مباراة طفله النهائية ليشرح لي رغبته بضمي إلى صفوف الفريق.. حقيقة هذا الأمر دفعني لقبول العرض مباشرة، تلك كانت رسالة منه يوضح من خلالها أهميتي لديه".

وبين فابريغاس معرفته بردة الفعل القاسية من جماهير أرسنال بعد التوقيع مع الغريم تشيلسي، ويقول: "تجاهلت كل شيء، لأنني اتخذت القرار الأمثل، والآن أريد الفوز بكل الألقاب مع ناديي الجديد".

وامتدح فابريغاس خصم الأمس خلال أيام أرسنال وبرشلونة، ويقول: "الفريق التي يدربها جوزيه دائماً تتميز بالقوز التكتيكية والانضباط، إنه يستخرج أفضل ما لدي لاعبيه".

وكان فابريغاس أول لاعب يوقع معه تشيلسي، وتبعه كلاً من دييغو كوستا وفيليبي لويس، لاعبا أتلتيكو مدريد السابقين.