لام سعيد بتحرره من "المانشافات"

عبر فيليب لام قائد منتخب ألمانيا المعتزل بعد إحرازه لقب مونديال 2014 عن سعادته بسبب تحرره، وذلك في مقابلة مع أسبوعية "دي تسايت" التي ستصدر غدا الخميس.

وقال لام (30 عاما) الذي حمل مهمة نفسية مزدوجة في قيادة منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ بطل الدوري: "الرحيل ليس سهلا. لكني فخور بهذا القرار... ربما كان بإمكاني المحافظة على هذا المستوى حتى كأس أوروبا (2016)، لكني سعيد لتحرري".

وكان لام اعتزل بصورة مفاجئة بعد خمسة أيام على قيادته منتخب بلاده إلى إحراز كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه الشهر الحالي في البرازيل.

واضاف لام: "حياتي تخصني. إذا أردت البقاء سعيدا، وبما في ذلك مسيرتي كلاعب كرة قدم، يجب ان أبقى مسيطرا. هذا يعني اتخاذ القرارات قبل أن تفرض علي".

وانسحب "كابي" من القمة قبل أن يكون مصيره الفشل، وذلك بعد أن خاض 113 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.

واضاف: "في كرة القدم، مهنتي، الفارق بسيط جدا بين النصر والخسارة. ماذا كان سيحصل في النهائي لو سجل غونزالو هيغواين للأرجنتين في الدقيقة 22؟ أو ترجم فرصة أخرى؟ أفضل عدم التفكير في ذلك".

وكان لام قد أكد أنه اتخذ القرار بعد التشاور مع الاتحاد الألماني: "اتخذت قراري بان كأس العالم في البرازيل ستكون الاخيرة بالنسبة إليّ... من دون عجلة لكن بعد تفكير ملي على مدار الموسم".

وسيكمل لام بالتالي مسيرته في صفوف بايرن ميونيخ المرتبط معه بعقد حتى عام 2018، حيث يصفه مدربه الإسباني بيب غوارديولا انه من "أذكى اللاعبين الذين تعامل معهم".

وبات لام رابع قائد ألماني يرفع كأس العالم بعد فريتس فالتر (1954)، فرانتس بكنباور (1974)، ولوثار ماتيوس (1990).