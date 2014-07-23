لكسمبورجو يعود إلى فلامنغو.. للمرة الرابعة

قال نادي فلامنجو اليوم الأربعاء إنه عين فاندرلي لوكسمبورجو المدرب السابق لريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم مدرباً له للمرة الرابعة.

وسيحل لوكسمبورجو محل ني فرانكو الذي أقاله النادي بعد الحصول على سبع نقاط فقط من أول 11 مباراة في الدوري البرازيلي. ويحتل فلامنجو حاليا المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى بين 20 فريقاً.

وقال فلامنجو في بيان بموقعه على الإنترنت "وقع المدرب الجديد عقداً حتى ديسمبر 2015 ومباراته الأولى ستكون القمة ضد بوتافوجو يوم الأحد القادم باستاد ماراكانا."

وسيصبح لوكسمبورجو ثالث مدرب لفلامنجو هذا الموسم.

ولعب لوكسمبورجو بين صفوف النادي الواقع في ريو دي جانيرو في سبعينيات القرن الماضي وتولى تدريب أكثر من 30 نادياً، وقاد فلامنجو لأول مرة في 1991 وتم تعيينه مرة أخرى في 1995 و2010. ولم يستمر لأكثر من عام في قيادة فلامنجو إلا مرة واحدة.

وآخر مهام لوكسمبورجو التدريبية كانت مع فلومينيسي العام الماضي.