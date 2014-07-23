ماتيو.. مدافع برشلونة الأول منذ 5 سنوات

رغم أن أنصار "البلوغرانا" كانوا يحلمون برؤية ماتس هاملس أو ثياغو سيلفا في متوسط خط دفاع فريقهم، وشعروا بإحباط على إصرار الإدارة الرياضية بالتعاقد مع جيرمي ماتيو، مدافع فالنسيا، فإن هذا الأمر أشعرهم بسعادة من ناحية أخرى، كون العملاق الفرنسي أول مدافع ينتدبه الفريق الكتالوني منذ 5 سنوات.

وخلال 5 أعوام مرّت، بقي جيرارد بيكيه وحيداً بخط الدفاع، في ظل الإصابات التي عانى منها كارليس بويول، ومرض إيريك أبيدال بالسرطان، وسط مشاركات متقطعة لخافيير ماسكيرانو وأليكساندر سونغ ومارك بارترا وسيرخيو بوسكيتس وأدريانو كوريا.

وحاول برشلونة البحث عن مدافعين خلال السنوات الماضية بعد اهتزاز الخط الخلفي وتسببه بخسائر كبيرة للنادي في بطولات مختلفة، كان آخرها الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، ولم تفلح محاولاته المتكررة بالحصول على توقيع ثياغو سيلفا، عندما كان الأخير بصفوف ميلان الايطالي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ودافيد لويس مطلع هذا الصيف، قبل رحيله صوب العاصمة الفرنسية لينضم إلى سيلفا، زميله بالمنتخب.

وكان خوان لابورتا، وبيب غوارديولا قد اتفقا على جلب ديميتريو شيغرينسكي من شاختار دونيتسك الأوكراني صيف العام 2009، لقاء 25 مليون يورو، لكن الإدارة اللاحقة برئاسة ساندرو روسيل باعته مجدداً إلى فريقه السابق بـ15 مليون يورو.