هولندا ستناقش مشاركة منتخبها في "روسيا 2018"

عبر الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن رغبته في تأجيل مناقشة مشاركة بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا، بسبب الحداد المعلن في هولندا اليوم الأربعاء على ضحايا الطائرة الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا خلال رحلة من أمستردام في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان إنه تلقى عدة استفسارات وأسئلة حول مشاركة هولندا في النهائيات العالمية المقبلة في روسيا بعد أربعة أعوام، لكنه يقول إنه يتعين تأجيل هذا النقاش إلى ما بعد الحداد الحالي في بلاده.

وثلثا ضحايا الطائرة الماليزية المنكوبة تقريباً من الهولنديين، وهو ما أدى إلى ظهور دعوات تطالب بفرض عقوبات مشددة على روسيا، حتى وإن أضر ذلك بالاقتصاد الهولندي، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد الهولندي للعبة الشعبية "يدرك الاتحاد جيدا أن إقامة كأس العالم مستقبلا في روسيا سيثير الكثير من العواطف في أوساط محبي كرة القدم وأقارب الضحايا في هولندا"، وأضاف "الأولوية الآن هي للتوقف وتذكر خسارتنا الهائلة ويعتقد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أنه سيكون من المناسب بحث موضوع كأس العالم في روسيا في وقت لاحق وبعد انتهاء التحقيقات في الحادث."

واحتلت هولندا المركز الثالث في نهائيات كأس العالم التي اختتمت مؤخرا في البرازيل لكن الحزن يخيم على البلاد حاليا، بسبب مقتل 193 هولنديا في حادث الطائرة يوم الخميس الماضي.