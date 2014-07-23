يواخيم لوف: الحصول على كأس العالم ليس نهاية المطاف

سيكمل المدرب يواخيم لوف مشواره مع منتخب ألمانيا لكرة القدم حتى نهاية عقده في 2016، بحسب ما أعلن اليوم الأربعاء بطل العالم.

وقال المدرب (54 عاما) في مقابلة مع موقع الاتحاد الالماني لكرة القدم: "لم افكر بالتوقف في اي لحظة".

ويشرف لوف على المانيا منذ 2006 ومدد عقده حتى 2016 قبل مونديال البرازيل 2014 الاخير حيث قاد بلاده للقبها العالمي الرابع.

لكن بعد احراز لقب المونديال رفض لوف الاجابة على اسئلة الصحافيين حول بقائه على رأس "ناسيونال مانشافت" ما عزز تكهنات حول انتهاء رحلته مع المانيا.

واضاف لوف: "لم امدد عقدي مع الاتحاد الالماني حتى 2016 كي افسخه مبكرا"، معتبرا انه شعر دوما "بثقة" المسؤولين في الاتحاد الالماني.

وتابع: "اريد فقط الاستمرار بما اتفقنا عليه قبل كأس العالم، باننا سنجلس بهدوء ونحلل الدورة كما كنا نفعل بعد كل بطولة".

ويتطلع يواخيم الى كأس اوروبا 2016 المقررة في فرنسا: "لا يمكنني ان اتخيل ما هو اجمل من العمل مع هذا الفريق وقيادته في كأس اوروبا في فرنسا، المتابعة في تطوير المجموعة بأكملها وكل لاعب بمفرده".

وكشف بطل العالم انه متحمس على غرار اليوم الاول، "لقد احتفلنا بنجاح كبير في البرازيل، لكن هناك اهدافا اخرى نريد تحقيقها. كأس العالم كانت القمة لكن ليست الخاتمة".