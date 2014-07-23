"الفيلسوف": إذا تكررت هزيمة "الريال".. سأفقد وظيفتي

اعترف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بأنه من الممكن أن يفقد منصبه حال فشله في تلبية طموحات جماهير الفريق البافاري في الموسم المقبل.

وقاد غوارديولا بايرن للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) في الموسم الماضي، في عامه الأول مع الفريق، لكنه فشل في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته الموجعة (5-0) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور قبل النهائي للمسابقة أمام ريال مدريد الإسباني.

وصرح مدرب برشلونة الإسباني السابق للصحافيين "ليس هناك أسرار، إذا لم أفز، فسيأتي مدرب آخر لبايرن في الموسم القادم".

وأضاف المدرب الملقب بـ"الفيلسوف" "جئت للقيام بعملي بأفضل طريقة ممكنة، مثلما فعلت في برشلونة، لقد جئت إلى بلد مختلف يلعب كرة قدم بطريقة مختلفة تماما".

وأوضح "أرغب في التكيف مع الأجواء هنا، وأتمنى أن ينسجم اللاعبون مع أفكاري، ولكن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق خلال عام واحد".

وتابع "لقد توجنا ببطولتي الدوري والكأس في موسم رائع حقا، ولكن ما حدث أمام ريال مدريد كان بمثابة العار، ليس بسبب الخسارة، ولكن لأننا أهدرنا فرصة ضخمة".

ومن المقرر أن يبدأ الدوري الألماني (بوندسليغا) يوم 22 أغسطس القادم، حيث يستهل بايرن حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة فولفسبورغ على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.