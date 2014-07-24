أول قرارات دونجا.. الاستعانة بـ"الحرس القديم"

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن دونجا مدرب منتخب البرازيل الجديد عين اندريه لوبيز مساعدا له كما ضم تفاريل وماورو سيلفا الفائزين من قبل بكأس العالم الى جهازه الفني.

وكان لوبيز المغمور مساعدا لدونجا عندما تولى تدريب انترناسيونال العام الماضي، فيما لعب تفاريل - الذي سيعمل مدربا لحراس المرمى - بجانب دونجا حين فازت البرازيل بكأس العالم 1994 مثل ماورو سيلفا وهو لاعب وسط سابق. وكان هذا الثلاثي ضمن 13 اسما جديدا تم تعيينهم لمساعدة دونجا الذي تولى تدريب منتخب البرازيل الثلاثاء.

وقال جيلمار رينالدي المشرف على المنتخبات البرازيلية في مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو "قمنا باستدعاء لاعبين فازوا بكأس العالم لذلك سنمتلك هذه الجينات في الفريق."

وتأتي هذه التعيينات بعد يوم واحد من إعلان تولي دونجا المسؤولية لثاني مرة ليحل محل لويز فيليبي سكولاري الذي استقال بعد كأس العالم حيث منيت البرازيل بهزيمة مذلة 7-1 أمام المانيا في الدور قبل النهائي ثم خسرت 3-صفر أمام هولندا في مباراة المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني عمله الشهر المقبل قبل أن يقود دونجا المنتخب البرازيلي في مباراتين وديتين ضد كولومبيا في ميامي في الخامس من سبتمبر وضد الاكوادور في نيوجيرزي بعد اربعة أيام أخرى.

كما تلتقي البرازيل مع الأرجنتين في الصين في أكتوبر وتواجه تركيا في اسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأول المباريات الرسمية للمنتخب البرازيلي ستكون في كأس كوبا أمريكا في تشيلي العام القادم.

