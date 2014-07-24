الحكومة البريطانية: لا نبحث عن تنظيم كأس العالم 2022

أكدت الحكومة البريطانية اليوم الخميس ألا نية للضغط في اتجاه نقل استضافة مونديال 2022 لكرة القدم التي فازت بها قطر الى المملكة المتحدة.



وقال المتحدث باسم الحكومة لدى مجلس اللوردات وليام والاس إن كأس العالم لن تقام في أوروبا في كل الأحوال عام 2022، بغض النظر عن احتفاظ قطر بشرف الاستضافة أم عدمه.



وتخيم مزاعم رشاوى على ملف ترشيح قطر لاستضافة مونديال 2022 والذي تفوقت فيه على الولايات المتحدة ودول وأخرى.



ونشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بالتحديد منذ مدة مزاعم عن وجود رشوة في حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022، وتؤكد ان بحوزتها الكثير من الوثائق عن دفع القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الاسيوي وعضو الفيفا السابق، اموالا لدعم حصول بلاده على الاستضافة.



لكن والاس دحض فكرة أن تكون وراء هذه التقارير أي أهداف لنقل المونديال الى إنكلترا التي كانت خسرت ملف استضافة مونديال 2018 لصالح روسيا.



كذلك تبرز مخاوف من درجة الحرارة التي قد تناهز الخمسين درجة مئوية، على رغم أن قطر عبرت مرارا عن قدرتها على استضافة المونديال في ملاعب مبردة.



وكان رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم غريغ دايك أكد أمام مشرعين الثلاثاء الماضي أن كأس العالم 2022 لن تقام في فصل الصيف لأن ذلك "خطير جدا".



وكرر دايك، عبر أدلة عرضها امام لجنة برلمانية، اعتقاده بأن درجة الحرارة ستكون مرتفعة للغاية لاستضافة المونديال في الدولة الخليجية خلال فصل الصيف.



ويتوقع ان يتخذ الاتحاد الدولي للعبة قرارا بشأن موعد استضافة قطر للنهائيات مطلع العام 2015.