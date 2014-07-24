الريال والبرسا يبدآن "الليغا" بقرطبة والتشي

يستهل نادي ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه قرطبة الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى، بينما يخرج برشلونة لمواجهة التشي، وفقا للقرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس.وعلى الجانب الآخر يبدأ أتليتكو مدريد حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة مضيفه رايو فايكانو.

وتقام مباراتا رايو مع أتليتكو وريال مدريد مع قرطبة يوم الاثنين 25 أغسطس، حيث سيلتقي قطبا مدريد مرتين في الأسبوع الذي يسبق بداية الليغا، في كأس السوبر الإسباني.

وفي مباريات أخرى، يلتقي إشبيلية مع بلنسية، وليفانتي مع فياريال، وملقة مع اتليتك بيلباو، وسيلتا فيغو مع خيتافي، والميريا مع إسبانيول، وايبار مع ريال سوسيداد، وغرناطة مع ديبورتيفو لاكورونا.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التاريخي برشلونة في الكلاسيكو الأول لليغا في 26 أكتوبر، بينما يقام الكلاسيكو الثاني على ملعب برشلونة في 22 مارس.

ويلتقي أتليتكو مع مضيفه ريال مدريد في 14 سبتمبر، بينما يخرج النادي الملكي لمواجهة أتليتكو في الثامن من فبراير.

ويلتقي برشلونة مع أتليتكو على ملعبه في 11 يناير، بينما يلتقي الفريقان على ملعب أتليتكو في 17 مايو.