بايل ناصحاً خاميس: ابحث عن منزل بأسرع وقت

نصح غاريث بايل، أغلى لاعب بالعالم، زميله الجديد، خاميس رودريغيز، بسرعة البحث عن منزل بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليكون جاهزاً من الناحية الذهنية ويقدم الإضافة المنتظرة منه مع بطل أوروبا الموسم الماضي.

وقال بايل: "صعوبة التكيف في مكان وفريق جديدين ليس أمراً سراً، الأهم بالنسبة لخاميس أن يبحث عن منزل يستقر به، ويتعرف إلى المدينة، ليكون جاهزاً على أرض الملعب". وتابع: "إدارة النادي ساعدتني كثيراً بذلك".

ولم يسبق للثنائي الويليزي والكولومبي الالتقاء من قبل، لكن بايل يقول عن رودريغيز: "يظهر لي أنه لاعب رائع للغاية، ونحن بمدريد عندما يأتي إلينا شخص جديد نرحب به بحرارة، لأنه انضم إلى الفريق الأفضل بالعالم، آمل أن يتمكن رودريغيز من تقديم نفسه معنا كما فعل بكأس العالم".

ووعد بايل أنصار فريق العاصمة الإسبانية برؤية "نسخة محسّنة" منه ويقول: "كان من الصعب التكيف في العام الماضي، لم أخضع لتدريبات إعدادية مثل باقي الزملاء، لكن مع مرور الأيام ومساعدة الزملاء الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية استطعت تجاوز ذلك، وأبحث عن تقديم الأفضل في الموسم المقبل، مزيد من الأهداف ومزيد من التمريرات الحاسمة".

وخاض غاريث بايل الموسم الفائت بعد معاناة من الإصابة التي أبعدته عدة مباريات، لكنه تفوق بشكل ملحوظ بالنصف الثاني من الموسم عندما سجل هدفاً رائعاً بشباك برشلونة في مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، وساهم بفوز فريقه على أتليتكو مدريد بدوري الأبطال الأوروبي، فيما خرج رودريغيز من كأس العالم هدافاً برصيد 6 أهداف، أحدها صنف بأنه الأفضل أمام الأورغواي بدور ثمن النهائي.