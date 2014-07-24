توتنهام يتعاقد مع حارس ومدافع سوانزي

تعاقد توتنهام هوتسبير مع الحارس الهولندي الدولي ميشيل فورم ومدافع ويلز بن ديفيز من سوانزي سيتي منافسه في الدوري الانجليزي الممتاز، بينما انتقل لاعب الوسط جيلفي سيورسون للجهة المقابلة.

وسينضم فورم (30 عاما) إلى هوجو لوريس حارس منتخب فرنسا والخيار الأول في توتنهام- الذي وقع عقدا جديدا لخمس سنوات بعد كأس العالم - والأميركي المخضرم براد فريدل (43 عاما) الذي سيبقى مع توتنهام كمدرب ولاعب.

وقال الهولندي فورم لصحيفة دي تليغراف اليوم الأربعاء "كل ناد يمتلك حارسين كبيرين في قائمته"، وأضاف "يتماشى وجودي أنا وهوجو مع فلسفة النادي خاصة عندما نرى أن توتنهام نشيط في العديد من المسابقات."

وخاض فورم 15 مباراة دولية مع هولندا وشارك في مباراة واحدة في كأس العالم كبديل في الفوز 3-صفر على البرازيل في لقاء المركز الثالث.

وفورم والظهير الأيسر ديفيز هما أول لاعبين يضمهما المدرب الجديد ماوريسيو بوكتينو منذ تعيين الأرجنتيني الشهر الماضي قادما من ساوثامبتون.

وسيعود سيورسون (24 عاما) إلى سوانزي بعدما سجل له سبعة أهداف في 18 مباراة أثناء فترة إعارة ناجحة من هوفنهايم الألماني خلال أول موسم للنادي الويلزي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2012.