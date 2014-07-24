سجن رجل أعمال سنغافوري بسبب حكام لبنانيين

عوقب رجل الأعمال ايريك دينج سي من سنغافورة بالسجن لثلاث سنوات، اليوم الخميس، بعد إدانته بتقديم رشى لثلاثة حكام كرة قدم من لبنان للتلاعب في نتائج إحدى المباريات.

وأدين دينج (32 عاما) الشهر الماضي بعد اتهامه بالتلاعب في نتيجة مباراة بين تامبينز السنغافوري وايست بنغال الهندي في كأس الاتحاد الآسيوي خلال أبريل 2013.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حميد الحق، المستشار القانوني لدينج، أبلغ المحكمة أن موكله سيتقدم باستئناف ضد الإدانة والحكم.

والعام الماضي عوقب الحكم الدولي، علي صباغ، بالسجن لستة أشهر في سنغافورة بعد اعترافه بممارسة الجنس مع سيدة قدمها له دينج.

كما عوقب المساعدان علي عيد وعبدالله طالب بالسجن لثلاثة أشهر لكل منهما بسبب تورطهما في القضية.

وقرر الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الآسيوي منع صباغ من التحكيم مدى الحياة وحرمانه من الدخول إلى أي استاد في العالم بعد الإدانة.