لامبارد ينضم إلى نيويورك سيتي رسمياً

قال نيويورك سيتي الذي ينافس في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه ضم فرانك لامبارد، لاعب الوسط السابق لتشيلسي الإنجليزي لمدة عامين.

وأصبح لامبارد (36 عاما) ثاني صفقة كبرى لنيويورك بعد ديفيد فيا المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني الذي سينضم إلى الفريق العام القادم.

وأمضى لامبارد 13 عاما مع تشيلسي، وفاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وبأربعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس رابطة الأندية المحترفين مرتين.

كما أحرز لامبارد لقب كأس الأندية الأوروبية ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي قبل أن يرحل عن الفريق في يونيو الماضي.

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي "هذا من التحديات المثيرة للغاية في حياتي. أمضيت 13 عاما رائعا مع تشيلسي، ويمكنني أن أنظر إليها بفخر".

وأضاف "بعدما شعرت بوجود رؤية هنا وخطة طويلة الأمد أردت أن أكون ضمن هذا. أريد مواصلة تحدي نفسي. لا أريد أن أصبح قائدا داخل الملعب فقط".

وخاض لامبارد 106 مباريات دولية مع إنجلترا، وارتدى شارة قيادة الفريق في آخر مباراة له بدور المجموعات أمام كوستاريكا في كأس العالم بالبرازيل هذا الصيف.

وخرجت إنجلترا من الدور الأول في كأس العالم دون أن تحقق أي فوز بعدما تذيلت مجموعتها.

وقال كلاوديو رينا، المدير الرياضي لنيويورك "إنه لاعب محترف وقائد، ويملك كل المقومات اللازمة للمساعدة في تطوير فريقنا".

وأكد لامبارد أنه لم يتخذ قرارا بشأن مستقبله مع منتخب إنجلترا بعدما انشغل في إتمام صفقة الانتقال إلى نيويورك.

وسيخوض نيويورك مبارياته على استاد يانكيز عند انطلاق موسم 2015 لدوري المحترفين الأميركي في فبراير القادم.

وقال لامبارد إنه لم يقرر ماذا سيفعل من الآن وحتى بداية موسم 2015 في الدوري الأميركي.

وسيلعب فيا في ملبورن سيتي الأسترالي قبل الانضمام إلى زملائه في نيويورك، لكن رينا أشار إلى وجود "عدة خيارات".