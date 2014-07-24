"استخدام المال" يطيح برئيس "تنفيذي" الاتحاد النيجيري

أقال المجلس التنفيذي للاتحاد النيجيري لكرة القدم اليوم الخميس رئيسه أمينو مايغاري بعدما تم عزله سابقا من رئاسة الاتحاد لسوء استخدام الأموال.



وسيتولى نائبه مايك أومه بالتالي مهام الرئاسة، بعد قرار الإقالة الذي يعتقد أن ثمانية من أصل 13 من أعضاء المجلس التنفيذي وقعوه. وجاء في بيان للمجلس: "بعد مداولات مستفيضة وشاملة" حول الطبيعة السرية للتعاملات المالية للاتحاد، وبعد "الفشل في الدعوة الى اجتماع للمجلس التنفيذي خلال الأشهر الثمانية الماضية" التي اتخذت خلالها قرارات مهمة عدة، صوت المجلس بحجب الثفة عن مايغاري.



وجمّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عضوية الاتحاد النيجيري بعد أيام من خروج منتخبه من دور ثمن النهائي بكأس العالم الماضية، بسبب التدخل الحكومي بعمل الاتحاد.



