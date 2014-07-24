"الإيجار" يبعد مرسيليا عن ملعبه

قال نادي مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس انه سيخوض مباراته الأولى في الموسم الجديد على ارض مونبلييه بسبب خلافات بينه وبين السلطات المحلية على ايجار الاستاد.





وهدد مرسيليا بترك استاد فلدروم منذ نهاية يونيو الماضي بعد أن رفعت السلطات المحلية قيمة الإيجار الذي كان يدفعه النادي خلال أعمال التجديد قبل بطولة أوروبا 2016 التي ستقام في فرنسا.





وقال مرسيليا في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت "بعد فشل أخر جولة من المحادثات مع مجلس المدينة وعدم التوصل لاتفاق معقول يتعلق بإيجار استاد فلدروم قررت إدارة النادي عدم اللعب في مرسيليا."





وبهذا فان مرسيليا الذي سيبدأ الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا سيخوض مباراته الأولى المقررة على أرضه في مواجهة مونبلييه في 17 أغسطس المقبل على ارض الفريق المنافس التي تبعد نحو 170 كيلومترا إلى الغرب من مرسيليا.





وقال فيليب بيريز الرئيس التنفيذي لمرسيليا "حاولنا بشتى الطرق تأمين قدوم مشجعي مرسيليا إلى استاد فلدروم وتشجيع فريقهم لكن تعنت السلطات المحلية لم يترك لنا خيارا واضطررنا إلى اتخاذ هذا القرار المؤلم."

