أنشيلوتي يقع بغرام فتاة تصغره بـ18 عاماً

لطالما كانت حياة كارلو أنشيلوتي خارج الملعب لغراً لا يمكن معرفة تفاصيله، ولا يمكن تخليه بعيداً عن بزّة التدريب أو مقاعد البدلاء حيث يدلي بالتوجيهات للاعبيه، لكنه اليوم وللمرة الأولى قرر كشف الجزء الغامض من حياته، وخرج للعب برفقة زوجته الجديدة، عقب عام حافل بالنجاحات الساحقة مع فريق العاصمة الإسبانية.

وبعد أشهر من تحقيقه لقب كأس دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، تصدر أنشيلوتي وزوجته ماريان بارينا، صفحات مجلة "فانتي فير" للحديث عن حياتهما الهادئة، والتي تشابه غرفة ملابس ريال مدريد، عقب تولّي كارلو مسؤوليتها لمعالجة الأثار التي خلّفها جوزيه مورينيو.

وتتحدث ماريان (37 عاماً) والتي تصغر كارلو بـ18 عاماً، عن كيفية لقائهما وتقول:" كان أنشيلوتي قد إنفصل عن زوجته، وإلتقينا، لكن حينها لم نشعر بأي انجذاب، لأنه رجل يفكر بكرة القدم حتى في أوقات النوم" وتتابع:" أحياناً يجمع القدر الأضداد بشكل لايمكن تفسيره، فهو مدرب كرة قدم محترف، فيما أن أعمل بقطاع المال، وشيئاً فشيئاً بدأت الأمور تسير بيننا بشكل ايجابي، وعرفت أنه أفضل رجل عرفته بحياتي".

وكشف كارلو أن زوجته الجديدة كانت مفاوضه الرئيس عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل وصوله إلى ريال مدريد من مايو العام الماضي.

