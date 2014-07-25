إلغاء مباراة فريق إسرائيلي بالنمسا لأسباب أمنية

ذكر مسؤول محلي اليوم الجمعة أنه تم إلغاء مباراة كرة قدم بين فريقي مكابي حيفا الإسرائيلي وبادربورن الألماني في النمسا لدواعٍ أمنية، وكان مقرراً أن يلعب حيفا أمام بادربورن الذي يلعب في دوري المحترفين الألماني يوم غدٍ السبت في بلدة كيرشبيشل في تيرول النمساوية.

وقال فيلفريد إلينجر نائب عمدة كيرشبيشل، لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه): "نحن ببساطة لسنا قادرين على توفير الأمن"، مضيفا أنه لا يوجد مركز شرطة على الإطلاق في بلدته.

وكان فريق حيفا الموجود في النمسا من أجل تدريب صيفي، قد لعب أمام فريق ليل الفرنسي في بيشوفشوفين أمس الأول الأربعاء، عندما اقتحم نحو 20 يافعاً من أصول تركية الملعب وبدأوا ركل وضرب اللاعبين الإسرائيليين.

وقالت الشرطة إنها تحقق مع المشتبه بالتحريض المحتمل على الاعتداء، والتسبب في جروح خطيرة واستخدام القوة والإخلال بالنظام العام.