الأجانب يواصلون الهرب من أوكرانيا

غادر ثلاثة لاعبين أجانب نادي فولين لوتسك الأوكراني لكرة القدم بسبب استمرار النزاع السياسي شرق البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة.

واللاعبون المحترفون الثلاثة هم المدافع الروماني إريك بيكفالفي ولاعب الوسط البرازيلي رومان لوبيز والمهاجم النيجري ميشال باباتوندي.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية لفتت الثلاثاء الماضي إلى ارتفاع عدد المحترفين في نادي ميتاليست خاركيف الذين يرغبون بترك دوري كرة القدم بسبب الوضع السياسي غير المستقر في البلاد.

وكشف قائد الفريق الأرجنتيني خوسيه سوسا ومواطناه أليخاندرو غوميس وجوناثان كريستالدو عن رغبتهم بالبقاء في الأرجنتين حتى يعود الوضع السياسي في أوكرانيا إلى طبيعته أو إلغاء عقودهم.

وقال غوميس في تصريح صحافي إلى موقع "فوتبول" الأوكراني: "من غير المعقول البقاء في بلد لا نشعر فيه بالأمان أبدا... لا أحد يمكنه توفير الأمن لنا في أوكرانيا".

وكان لاعب الوسط الأرجنتيني الآخر سيباستيان بلانكو رفض الأسبوع الماضي العودة إلى خاركيف مع فريقه بعد انتهاء المعسكر التدريبي الإعدادي في النمسا بحسب موقع وكالة "ار سبورت".

وقال بلانكو (26 عاما): "بعد حادث سقوط الطائرة الماليزية، ليست لدي النية للعودة إلى أوكرانيا، إن الوضع هناك في الوقت الراهن غير طبيعي. قررت البقاء في بيونس آيريس".

كما رفض 5 برازيليين في صفوف شاختار دانيتسك العودة إلى أوكرانيا وهم أليكس تيكسييرا وفريد ودوغلاس كوستا ودنتينيو وإسماعيلي والأرجنتيني فاكوندو فيريرا، إذ امتنعوا عن الصعود الى الطائرة للسفر الى اوكرانيا بعد خوضهم المباراة الودية امام ليون الفرنسي (1-4) السبت الماضي في انيسي.

وكان الاتحاد الاوكراني لكرة القدم رفض تأخير موعد انطلاق بطولة الدوري المحلي المقرر اليوم الجمعة بالرغم من الوضع غير المستقر في البلاد.

وأكد المسؤول الاعلامي في الاتحاد بافل تيرنوفوي: "البلاد بأسرها تبكي امام هذه الكارثة التي حلت بها، انها مؤسفة جدا، لكن ذلك ليس له أي تأثير على انطلاق البطولة ونحن نصر على ان كرة القدم يجب ان تظل بعيدة عن السياسة".