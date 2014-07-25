الفيفا ينفي نقل مونديال 2018 من روسيا

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة وجود دعوة تتعلق بإعادة التفكير في إقامة كأس العالم 2018 في روسيا، أو أن هناك بعض الدول ستقرر مقاطعة البطولة.

وأوضح الفيفا في بيان له "التاريخ أظهر حتى الآن أن مقاطعة الأحداث الرياضية أو سياسة العزلة أو المواجهة ليست الطرق الأكثر تأثيرا لحل المشاكل".

ودارت مناقشات عامة حول ضرورة مقاطعة مونديال 2018، بعد ورود مزاعم حول تورط روسيا في إسقاط طائرة ركاب ماليزية شرق أوكرانيا الأسبوع الماضي، كما أقدم العديد من رجال السياسة الألمان على ترشيح ألمانيا لاستضافة البطولة.

وأشار "الفيفا إلى أنه مقتنع بأنه من خلال كرة القدم، وخاصة كأس العالم، والأضواء الدولية لها، يمكننا تحقيق تغيير إيجابي في العالم، ولكن كرة القدم لا يمكن النظر إليها على أنها حل لجميع المشاكل، خاصة تلك المتعلقة بالسياسة الدولية".

وتابع البيان "لقد رأينا أن بطولة كأس العالم يمكنها أن تكون قوة للخير، والفيفا يعتقد أن الأمر سيكون كذلك في مونديال 2018 في روسيا".