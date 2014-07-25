الليلة.. ديكو يعيد نجوم برشلونة 2006

أعلن البرتغالي ديكو، لاعب بورتو وبرشلونة السابق، عن إعادة النجوم الذين زاملوه أثناء مسيرته مع الناديين، وعلى رأسهم البرازيلي رونالدينيو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، ومجموعة من لاعبي الفريقين اللذان حقق معهما لقب الدوري المحلي بالبرتغال وإسبانيا، بالإضافة إلى بطولتي دوري الأبطال الأوروبي عامي 2004 و2006، وذلك في مباراة تكريمية، عقب إعلانه الاعتزال في أغسطس الماضي.

واختار ديكو، إلى جانب رونالدينيو، وصامويل إيتو، وليونيل ميسي، وتشافي وإنييستا الهولندي مارك فان بومل، والبرازيليين سلفينيو وأدميلسون، وأوليغر والآيسلندي غوديونسون، وكارليس بويول وجوليانو بيليتي، والفرنسي لودوفيك جولي.

وسيكون الحارس العملاق فيتور بايا في مقدمة لاعبي بورتو الذين استدعاهم الزميل السابق، وكذلك باولو فيريرا، وجوزيه أندرادي وجورجي كوستا ونونو فالنتي والجنوب إفريقي بيني ماكارثي، وسيرجيو كونسيساو، وكوستينها ومانيتش.

ولعب ديكو، البرازيلي الأصل في صفوف بورتو منذ العام 1999، وبرز بشدّة تحت قيادة مواطنه جوزيه مورينيو الذي حقق للفريق لقب دور الأبطال الأوروبي 2004 على حساب موناكو الفرنسي، وانتقل بعد ذلك إلى برشلونة، الذي حقق معه لقبي الدوري وكأس دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي عام 2006.