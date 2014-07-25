إنييستا: حصول برشلونة على البطولات بات "أمراً صعباً"

اعترف أندريس إنييستا، قائد فريق برشلونة الإسباني، أن عودة فريقه إلى تحقيق البطولات باتت "أمراً صعباً"، لكنهم سيحاولون التغلب على ذلك بالطموح والالتزام.

وقال إنييستا: "الرغبة بالفوز مازالت موجودة لدى الفريق، مع علمنا بأن العودة إلى طريق البطولات بات أمراً صعباً، لكننا متسلحون بالطموح والالتزام لتحقيق ذلك" وتابع: "الشيء المهم أن نخوض هذا الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، وأظن أن الفرصة أتت لنا لنمسح ذلك الموسم السيئ".

وشبّه إنييستا التغيير الكبير الذي يمر به برشلونة حالياً مع لويس إنريكي، بصيف 2008، عندما حضر بيب غوارديولا لتدريب الفريق بعد موسمين سيئين، ويقول: "المرحلة نفسها، وأوجه التشابه أن كل شيء أتى معاً، الفريق يخضع لتغييرات، وكذلك يوجد مدرب جديد. لكن أظن أن الحالتين تختلفان قليلاً".

وأكد أندريس لجماهير ناديه رغبة اللاعبين بـ"لعب كرة القدم" الجميلة، ويقول: "أعدكم بأننا ملتزمون بالعودة إلى طريق الانتصارات، لدينا الرغبة بتقديم الحد الأقصى من إمكانياتنا، وأنا متأكد بأننا سنمنح جماهير برشلونة انطباعا جيدا، ونلعب بالطريقة التي اعتادوها".