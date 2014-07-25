دروغبا يعود إلى صفوف تشيلسي بعد غياب عامين

قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه تعاقد مع لاعبه السابق العاجي ديدييه دروغبا لعام واحد. وكان دروغبا أمضى ثمانية أعوام في صفوف تشيلسي قبل أن يرحل عنه في 2012 بعد أن أحرز ركلة الجزاء الحاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال دروغبا عبر موقع تشيلسي على الإنترنت "كان قرارا سهلا. فلم يكن بوسعي التخلي عن فرصة للعمل مع جوزيه مورينهو (مدرب تشيلسي)." وأضاف دروغبا قوله "الكل يعرف العلاقة الخاصة بيني وبين هذا النادي الذي كان دوما بمثابة بيت بالنسبة لي."



وأمضى دروغبا أجمل أيامه الكروية في "ستامفورد بريدج" الذي حل فيه في يوليو عام 2004 آتيا من مرسيليا الفرنسي، وهو عاد إلى هذا الملعب الموسم الماضي حين تواجه مع فريقه السابق في إياب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، أي المسابقة التي شكلت تتويجه الأخير مع النادي اللندني عام2012 على حساب بايرن ميونيخ الالماني (بركلات الترجيح وكان هو صاحب الركلة الترجيحية الأخيرة).

وقد فاجأ دروغبا الجميع عندما أعلن في يونيو 2012 أنه قرر الانتقال إلى الدوري الصيني للدفاع عن ألوان شنغهاي شينهوا، خصوصا أن هذه الخطوة جاءت وهو في القمة بعد أن قاد تشيلسي إلى الفوز بلقب المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى في تاريخه، لكن مغامرته الآسيوية لم تدم لأكثر من ستة أشهر إذ أعاده غلطة سراي الى القارة العجوز عندما قرر التعاقد معه في يناير 2013.

ومن المؤكد أن العامل المادي لعب دورا في إقناع دروغبا بترك القارة الأوروبية للمرة الأولى في مسيرته الكروية والالتحاق بزميله السابق في تشيلسي الفرنسي نيكولا أنيلكا، لأنه كان يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 314 ألف دولار.

لكن سرعان ما اكتشف النجم العاجي الذي بدأ مشواره الكروي في فرنسا مع أشبال لوفالوا (1996-1997) ثم لومان الذي انتقل اليه عام 1997 لأنه قرر متابعة تخصصه الجامعي في المحاسبة في هذه المدينة قبل أن يوقع عام 1999 وهو في الحادية والعشرين من عمره عقده الاحترافي الأول، أن الاحترافية في الدوري الصيني مختلفة تماما عما اختبره في القارة العجوز مع غانغان (2002-2003) ومرسيليا (2003-2004) وتشيلسي الذي تألق في صفوفه من 2004 حتى2012 وقاده إلى ألقاب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس المحلية أربع مرات وكأس الرابطة مرتين والأهم من ذلك دوري ابطال اوروبا.

وكان من المتوقع أن يكون غلطة سراي المغامرة الاخيرة لدروغبا الذي احتفل في 11 مارس الماضي بميلاده السادس والثلاثين، لكن يبدو أنه ما زال متعطشا للمنافسة والألقاب.