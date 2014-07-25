ماتيو: الفرصة تأخرت.. لكني سأتمسك بها

أكد المدافع الفرنسي جيرمي ماتيو أنه سيسعى إلى استغلال الفرصة بأفضل شكل ممكن رغم انتقاله متأخرا إلى صفوف برشلونة الأسباني حيث يلعب له بداية من الموسم الجديد.



وقال ماتيو (30 عاما)، لدى تقديمه اليوم إلى وسائل الإعلام والجماهير في برشلونة ، إن انتقاله لبرشلونة جاء في السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية ولكنه يحظى بثقة المدرب لويس إنريكي.

وأوضح "إنني في أوج مسيرتي الكروية. سأبذل هنا كل الجهد. الفرصة واتتني متأخرا ولكنني سأتمسك بها بأفضل شكل ممكن.. سأبذل قصاى جهدي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات. بالنسبة لي ، أهم شيء هو تحقيق الفوز. أعشق اللعب تحت الضغوط الشديدة. إنها مسألة ذهنية".

وانتقل ماتيو إلى برشلونة قادما من فالنسيا الأسباني ليتولى مسؤولية أحد أكثر المراكز التي تسببت في مشاكل عديدة للنادي الكتالوني خلال السنوات الماضية حيث سيشغل مكان كارلوس بويول قائد الفريق السابق وذلك في قلب الدفاع.

وقضى ماتيو معظم سنوات مسيرته الكروية في فالنسيا ولكنه يحتاج الآن إلى التأقلم مع موقعه الجديد في برشلونة طبقا لمنظومة العمل تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني للفريق.

واعترف ماتيو بأن الضغوط عليه ستكون أكبر في برشلونة لأنه فريق مطالب بالانتصارات والألقاب أكثر من بلنسية.

وأعرب ماتيو عن تفاؤله بمستقبل الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب إنريكي. وقال "قبل نحو شهر ، تحدثت إلى لويس إنريكي وقال لي إن يسعى للتعاقد معي ، ومنحني إنريكي الثقة. أشعر بالسعادة لانتقالي إلى برشلونة وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة".

وأعرب زوبيزاريتا مدير الكرة بنادي برشلونة عن سعادته بصفقة التعاقد مع ماتيو رابع لاعب ينضم لبرشلونة هذا الصيف وقال "إنه لاعب متميز ولديه لياقة بدنية رائعة. يعمل ماتيو دائما على أن يقدم لمدربه أعلى مستوى تنافسي".

