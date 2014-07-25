مارادونا يدعو الأرجنتين لخلع القناع ومصارحة سابيلا

انتقد النجم السابق لكرة القدم دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أليخاندرو سابيلا. وقال مارادونا في تصريحات نشرتها اليوم الجمعة صحيفة (لا بوث دل إنتريور) في مدينة كوردوبا، حيث شارك في مباراة ودية، إن ليونيل ميسي لعب "أفضل بخمس مرات" في مونديال جنوب إفريقيا 2010 ، عندما كان هو المدير الفني للفريق.

وأوضح "ليو لعب معي خمس مرات أفضل مما فعل مع سابيلا. الفارق أنه هنا (في البرازيل) سجل أهدافا، معي كان الحراس كلهم نجوما، أو كانت هناك ثمانية قوائم".

وأضاف "لا يأتيني أحدهم بقصة أنه ضحى من أجل الفريق. ما كان يريده ميسي هو الكرة".

وسجل ميسي أربعة أهداف في مونديال البرازيل 2014، كلها في مرحلة المجموعات. وتراجع دوره كلما مضت البطولة، التي خسرت الأرجنتين في مباراتها النهائية بهدف أمام ألمانيا.

وقال "في هذا النهائي (أمام ألمانيا) سنحلل ونقارن منتخبا بآخر، لاعبا بآخر، كم منهم لعبوا جيدا. فريقي كان يلعب جيدا. فريق سابيلا لعب جيدا في المباراة الأخيرة، وحتى وصوله إليها لم يفعل شيئا".

وقال المدير الفني السابق للمنتخب إن المنافسين في الدور الأول للمونديال البرازيلي كانوا ضعافا "لنخلع القناع، لو قمنا نحن هنا (من شاركوا في المباراة الخيرية) بإعادة تنظيم صفوفنا لتغلبنا عليها. إيران كذلك، وبقية الفرق أيضا. لو لعب الفريق جيدا لكان عليه الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الجميع، ولم يفز على أحد بهذه النتيجة".

وفيما ينتظر أن يعلن سابيلا إذا ما كان سيبقى أم لا في قيادة الفريق، تتناول الصحافة بعض الأسماء كخلفاء محتملين في حالة ما قرر الرحيل.

وقال مارادونا "لا سابيلا ولا ميجل (روسو، أحد المرشحين لخلافته) يروقون لي. هناك شخص منسي هو (سيزار لويس) مينوتي، الذي لا يعمل لأنه يقف في وجه زعيم المافيا"، في إشارة إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خوليو جروندونا.