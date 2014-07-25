مورينيو: "قلب" دروغبا ربما يعيده إلى تشلسي

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشلسي الإنجليزي، أنه يفكر في إعادة المهاجم العاجي المخضرم ديدييه دروغبا إلى صفوف النادي اللندني بعد رحيله عن غلطة سراي التركي.

وقال مورينيو لصحف بريطانية عدة، اليوم الجمعة، تعليقا على الموضوع: "نحن ندرس الأمر". وأضاف: "نريد أن نفوز بالمباريات وبالألقاب، وديدييه واحد من أفضل الهدافين في أوروبا، وهو مازال متأقلما مع حاجات الدوري الممتاز، ونحن ندرس الأمر بأسلوب يخلو من العاطفة".

ويبحث دروغبا (36 عاما) عن فريق بعد رحيله عن غلطة سراي التركي، وقد أكد ممثلوه أن تشلسي من بين الحلول المطروحة على بساط البحث.

وتابع مورينيو: "إذا أعدته (دروغبا)، والقرار يجب أن يتخذ قريبا، فلكونه لاعبا يملك صفات جعل الفريق أقوى، ولدى ديدييه صفات تجعله مهما لأي فريق". وأردف قائلا: "لأننا نعرف أن قلبه يدفعه إلى حيث يشعر أنه ينتمي، فنحن نفكر بهذا الاحتمال".

وأمضى دروغبا أجمل أيامه الكروية في "ستامفورد بريدج" الذي حل فيه في يوليو عام 2004 آتيا من مرسيليا الفرنسي، وهو عاد إلى هذا الملعب الموسم الماضي حين تواجه مع فريقه السابق في إياب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، أي المسابقة التي شكلت تتويجه الأخير مع النادي اللندني عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني (بركلات الترجيح وكان هو صاحب الركلة الترجيحية الأخيرة).

وقد فاجأ دروغبا الجميع عندما أعلن في يونيو 2012 أنه قرر الانتقال إلى الدوري الصيني للدفاع عن ألوان شنغهاي شينهوا، خصوصا أن هذه الخطوة جاءت وهو في القمة بعد أن قاد تشلسي إلى الفوز بلقب المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى في تاريخه، لكن مغامرته الآسيوية لم تدم لأكثر من ستة أشهر، إذ أعاده غلطة سراي إلى القارة العجوز عندما قرر التعاقد معه في يناير 2013.

ومن المؤكد أن العامل المادي لعب دورا في إقناع دروغبا بترك القارة الأوروبية للمرة الأولى في مسيرته الكروية والالتحاق بزميله السابق في تشلسي الفرنسي نيكولا انيلكا، لأنه كان يتقاضى راتبا أسبوعيا بقيمة 314 ألف دولار.

وكان من المتوقع أن يكون غلطة سراي المغامرة الأخيرة لدروغبا الذي احتفل في مارس الماضي بميلاده السادس والثلاثين، لكن يبدو أنه مازال متعطشا للمنافسة والألقاب، ما قد يفتح الباب أمام عودته للعب تحت إشراف مورينيو مجددا.