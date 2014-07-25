يوفنتوس يضم الجناح الأرجنتيني بيريرا من أودينيزي

قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه ضم الجناح الأرجنتيني روبرتو بيريرا من أودينيزي في صفقة بلغت قيمتها15.5 مليون يورو (20.8 مليون دولار).

وأضاف يوفنتوس في بيان "بوسع نادي يوفنتوس لكرة القدم أن يعلن اليوم أن روبرتو ماكسيمليانو بيريرا أكمل صفقة انضمامه إلى النادي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 1.5 مليون يورو عقب الاتفاق مع أودينيزي على شروط الصفقة."

وتابع "يشمل الاتفاق خيارا يمكن يوفنتوس من ضم اللاعب بصفة نهائية في نهاية موسم 2014-2015 في مقابل 14 مليون يورو سيتم دفعها على مدار ثلاث سنوات."



وانضم بيريرا إلى أودينيزي من ريفر بليت في عام 2011. ووفر اللاعب لفريقه الجديد السيطرة على الكرة وتمريرات جيدة من الجناحين خلال أكثر من 100 مباراة لعبها مع أودينيزي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 36 مباراة في الدوري الموسم الماضي واكتفى بتسجيل هدفين.

وتعاقد يوفنتوس مع المدرب ماسيمليانو أليغري لخلافة أنطونيو كونتي الذي استقال من منصبه.

وضم يوفنتوس ألفارو موراتا من ريال مدريد وباتريس إيفرا من مانشستر يونايتد وكينجسلي كومان من باريس سان جيرمان.