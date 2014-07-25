"الخلافات" تنهي القصة الجميلة بين بينتو وكوستاريكا

قرر الكولومبي خورخي لويس بينتو من تدريب كوستاريكا بعدما قادها لتحقيق مفاجأة بالوصول لدور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بسبب خلافات مع الاتحاد المحلي للعبة.





وقال لويس بينتو بموقعه الشخصي على الانترنت اليوم "أدركت أنه لن تتوفر لي الظروف المناسبة للاستمرار في عملي.. ولذا فلم يكن ممكنا التوصل لاتفاق لتمديد عقدي (مع الاتحاد)."





وأضاف "لم يكن ممكنا الوصول لاتفاق. سألت نفسي.. ما الفائدة من الانتصارات التي تحققت في البرازيل."



وأكد رئيس الاتحاد إدواردو لي في مؤتمر صحفي أن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق.





وخاضت كوستاريكا أنجح مشاركاتها في كأس العالم بالوصول لدور الثمانية قبل أن تهزمها هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.





وشاهد بينتو الذي صعد بكوستاريكا للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخها فريقه يخسر 4-3 بالركلات الترجيحية.





وبدأت كوستاريكا التي لم تكن مرشحة بأي شكل من الأشكال مشوارها في المجموعة الرابعة بفوز مفاجيء على اوروجواي 3-1 ثم على إيطاليا بهدف نظيف قبل التعادل مع انجلترا بدون أهداف.





وتغلبت كوستاريكا في دور الستة عشر على اليونان 5-3 بركلات الترجيح بعدما تعادلتا 1-1 بعد وقت إضافي.





والآن يقول المدرب الكولومبي بموقعه إنه سيبحث عن خيارات أخرى بعدما حضر مؤتمرا للمجلس الدولي للمدربين في المانيا.

