آدم لالانا يغيب عن ليفربول 6 أسابيع

قال ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة إن آدم لالانا المنضم حديثا للفريق سيغيب عن بداية الموسم الجديد بعد إصابته في الركبة خلال التدريبات.



وكان لالانا انضم إلى ليفربول من ساوثامبتون في وقت سابق هذا الشهر مقابل نحو 25 مليون جنيه إسترليني (42.43 مليون دولار) وأصيب أثناء جولة فريقه الجديد في الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم.



ولم يشارك لالانا حتى الآن في أي مباراة مع ليفربول ولن يكون بحاجة لجراحة من أجل علاج إصابته لكن لن يستعيد لياقته قبل أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي يوم 17 أغسطس المقبل أمام ساوثامبتون.

وقال ليفربول بموقعه على الإنترنت "لا يوجد وقت محدد لاستعادة لياقته لكن الإصابات من هذا النوع قد ينتج عنها الابتعاد عن الملاعب لفترة تصل إلى ستة أسابيع."

وكان لالانا (26 عاما) ضمن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم بالبرازيل هذا الصيف ومن المرجح أن يغيب عن مباراتي ليفربول في الدوري خارج أرضه أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وتوتنهام هوتسبير.