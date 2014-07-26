كولومبيا تنفي رحيل بيكرمان عن الإدارة الفنية

نفى لويس بيدويا، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن يكون المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان قد قرر عدم الاستمرار في تدريب منتخب البلاد لكرة القدم، وقال إن مفاوضات عقده الجديد ستبدأ على الأرجح الأسبوع المقبل.

وقال بيدويا اليوم لإذاعة (راديو كاراكول) إنه تحدث أمس الخميس مع باسكوال ليزكانو وكيل أعمال المدرب، من أجل الاتفاق على بدء المفاوضات، التي ستكون بالتأكيد في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وعلق رئيس الاتحاد بذلك على روايات صحافية كانت تشير إلى أنه لن يبقى كمدير فني، لأنه يرغب في الحصول على راحة بعد عدة أشهر من العمل، وسيسلم المنزل الذي يستأجره في بوجوتا.

وقال بيدويا "ذلك ليس صحيحا، إلا لو كان هو قد أفصح عن أمر لم يكشف عنه للاتحاد. تحدثت مع ليزكانو ليلة أمس، ولا يوجد شيء يختلف عن أننا نحدد موعد الاجتماع".

وأضاف "ما سمعته هو أنهم كانوا يتحدثون عن أن المنزل الذي يعيش فيه بيكرمان كان قد تم تسليمه وأن ذلك يعني رحيله... لا علاقة لأي من الأمرين بالآخر".

وأشار بيدويا في مرات عديدة خلال الأيام الأخيرة إلى أن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم لا يعتزم تغيير المدرب، وأن بيكرمان سيحصل على عرض للبقاء في المنصب إلى جانب جهازه المعاون.

وقاد بيكرمان كولومبيا إلى دور الثمانية لمونديال البرازيل 2014 للمرة الأولى في تاريخ الفريق.