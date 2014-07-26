بسبب الظروف المالية.. ماشابا مدربا لجنوب إفريقيا

أعادت جنوب إفريقيا تعيين المدرب إفريم ماشابا لقيادة منتخبها الوطني لكرة القدم اليوم السبت للمرة الرابعة، ووقع اختيار اتحاد جنوب افريقيا المتعثر ماليا على مدرب محلي بعدما تجاهل البرتغالي كارلوش كيروش الذي قاد إيران في كأس العالم بالبرازيل وستيفن كيشي مدرب نيجيريا موضوع تدريب منتخب جنوب إفريقيا.

وسبق لماشابا الذي يشتهر بلقب "شيكس" تدريب جنوب إفريقيا بصورة مؤقتة مرتين كما كان مدربه الدائم خلال الفترة بين أغسطس 2002 ونوفمبر 2003.

وآخر مهمة يقوم بها كانت تدريب منتخب تحت 20 عاما وهو حاليا في جولة بغرب افريقيا مع الفريق.

وتوترت العلاقة بين ماشابا البالغ من العمر 63 عاما ومسؤولي الاتحاد المحلي بجنوب افريقيا خلال فترة توليه الأولى وأقيل بعدما رفض عودة لاعبين محترفين بالخارج بينهم كوينتن فورتشن وهانز فونك لمعسكر تدريبي سبق كأس الأمم الافريقية 2004 بعد طلبهم الخروج منه.

وعينت جنوب افريقيا 17 مدربا منذ عودتها لكرة القدم الدولية في 1992 عقب انتهاء حقبة الفصل العنصري رغم أن خمسة من أولئك المدربين وبينهم ماشابا قادوا الفريق أكثر من مرة.

ولم يحقق المنتخب الوطني الكثير منذ تتويجه بطلا لكأس الأمم الافريقية على أرضه في 1996. وفي 2010 أصبح أول منتخب مضيف يخرج من الدور الأول في كأس العالم.