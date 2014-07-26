سيزار يعود إلى حراسة كوينز بارك الإنجليزي

أنهى حارس المرمى البرازيلي الدولي جوليو سيزار إعارته مع نادي تورونتو المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم وعاد إلى كوينز بارك رينجرز الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للعبة الشعبية.

وكان سيزار الذي شارك منذ البداية في جميع مباريات البرازيل السبع التي خاضتها في نهائيات كأس العالم على أرضها انضم إلى تورنتو في فبراير الماضي وشارك معه سبع مرات في الدوري.

ويتولى هاري ريدناب تدريب كوينز بارك رينجرز الذي ضمن الصعود إلى الدوري الممتاز بعد تغلبه على ديربي كاونتي 1-صفر في مباراة فاصلة أقيمت في إستاد ويمبلي اللندني الشهير في مايو الماضي، وسيبدأ كوينز بارك رينجرز مسيرته في الموسم الجديد لدوري إنجلترا في مواجهة هال سيتي في 16 أغسطس المقبل.