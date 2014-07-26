شاكيرا وبيكيه ينتظران مولودهما الجديد في يناير

تنتظر المطربة الكولومبية شاكيرا ورفيقها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني في انتظار مولودهما الثاني شهر يناير المقبل، وذلك بحسب الصحافة الإسبانية يوم الجمعة.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن شاكيرا وبيكيه يترقبان شوقاً، مولودهما الجديد، بعد الأول "ميلان" المولود في الـ23 من شهر يناير عام 2013.

وأوضح المصدر أن بروز بطن شاكيرا خلال حفل ختام مونديال البرازيل لفت الانتباه وأدى إلى شائعات حول حمل المطربة الشهيرة، خاصة في ظل الرغبة المعلنة من جانب شاكيرا وبيكيه في توسيع الأسرة.

وأشارت إلى تصريحات كارلوس فيفيس، الصديق المقرب من شاكيرا، الذي أكد "نعم انها حامل وسعيدة للغاية"، الا أن شاكيرا أو بيكيه لم يؤكدا النبأ حتى الان.

وارتبطت شاكيرا ببيكيه عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا، التي توجت بها إسبانيا للمرة الأولى في تاريخها، فيما يصف العديد أن علاقة النجمين تعتبر الأبرز والأسعد في عالمي الكرة والغناء.