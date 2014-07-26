فان غال: ما شأن مورينهو براتب لوك شاو

أعرب لويس فان غال المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن انزعاجه من تصريحات جوزيه مورينهو المدير الفني لتشيلسي عن الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي لوك شاو.

حيث أشار المدرب البرتغالي إلى أن اللاعب كان سيقتل البلوز في حال انتقاله إليه من ساوثهامبتون بسبب راتبه المرتفع، فيما قال فان غال في تصريحات نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية: "ليس عليّ أن أجيب عن تلك التصريحات، لا أعتقد أنه من الصحيح أن أرد على مورينهو في وسائل الإعلام، من الأفضل أن أتحدث إليه شخصياً".

مورينهو قد أكد في تصريحاته أن شاو صاحب الـ19 عاماً لو كان تعاقد مع البلوز وتقاضى 120 ألف إسترليني أسبوعياً، كان سيقتل استقرار الفريق، ويخلق حالة من الاعتراض بين اللاعبين".

يذكر أن شاو قد انتقل لمانشستر يونايتد مقابل 30 مليون إسترليني ويتقاضى بحسب التقارير 120 ألف إسترليني اسبوعياً.