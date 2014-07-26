كاكا يشارك في الدوري البرازيلي بعد غياب 11 عاماً

يعود لاعب الوسط البرازيلي كاكا (32 عاما) بعد غد الأحد إلى التشكيل الأساسي لنادي ساو ساولو، الفريق الذي لعب له بين عامي 1999 و2003 ، قبل أن ينتقل إلى عالم كرة القدم الأوروبية، حيث كان يلعب حتى نهاية الموسم المنصرم.

وبحسب المدير الفني للفريق موريسي راماليو، فسيلعب كاكا منذ البداية مع ساو باولو في المباراة أمام جوياس في إطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري البرازيلي، التي ستقام الأحد على استاد سيرا دورادا في جويانيا.

وعاد المهاجم، الذي اختير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل لاعبي العالم عام 2007، إلى النادي الذي تألق معه في بداية مشواره، بفضل عقد إعارة وقعه ساو باولو مع أورلاندو سيتي الأميركي.

ووقع الفريق الأميركي هذا العام مع كاكا، الذي لعب في الموسم الماضي مع ميلان الإيطالي. ويحتل ساو باولو حالياً في المركز السادس في جدول الدوري البرازيلي برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.