آرسنال يتعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي يوم الأحد، تعاقده مع حارس مرمى نيس الفرنسي الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا، من دون الكشف عن مدة وقيمة العقد.

وقال مدرب النادي اللندني، الفرنسي آرسين فينغر، إن دافيد أوسبينا حارس مرمى رائع، يملك خبرة جيدة، وفرض نفسه في تشكيلة نيس والمنتخب الكولومبي، مضيفاً: "سيعزز تشكيلتنا، ونحن سعداء جداً بانضمامه إلى صفوفنا".

وكان أوسبينا (25 عاماً) بين النجوم الذين تألقوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة في البرازيل، وساهم بشكل كبير في بلوغ منتخب بلاده الدور ربع النهائي، للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح أرسنال أن أوسبينا سيوقّع على عقد طويل الأمد، من دون أن يكشف عن قيمة الصفقة، فيما أشارت وسائل إعلام فرنسية، هذا الأسبوع، إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو أربعة ملايين يورو.

ويملك أوسبينا، الذي يحمل الجنسيتين الكولومبية والفرنسية، حقّ ترك نادي نيس بعد ستة مواسم أمضاها في صفوفه (189 مباراة في الدوري الفرنسي).

