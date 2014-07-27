أنشيلوتي: بعد انضمام رودريغيز وكروس.. المنافسة صعبة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، أن انضمام الصفقتين الجديدتين الألماني توني كروس والكولومبي جيمس رودريغز، باتت المنافسة صعبة داخل أسوار بطل أوروبا بسبب امتلاء المراكز بلاعبين مميزين.

وأوضح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث يعسكر الفريق: "بوصول كروس وجيمس أصبحت المنافسة أشد في كل المراكز، هذا يحدث في الفرق الكبيرة، نتذكر كيف عانينا من الإصابات في نهائي دوري الأبطال، الآن فرصتنا أكبر في بلوغ النهائي من دون مشـاكل".

وأضاف: "النادي يجلب أفضل اللاعبين في العالم، ومن ينتظرهم مستقبل واعد، جيمس كان أحد أفضل اللاعبين في مونديال البرازيل، لا يزال شاباً لكنه طموح".

وفيما يتعلق بحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس المنتظر انضمامه للريال قريباً، قال الإيطالي المخضرم: "كيلور ليس لاعباً لدينا، نملك حالياً ثلاثة حراس نستعد بهم للموسم الجديد، لا نملك مشكلة في حراسة المرمى، أعرف أن هناك الكثير من الجدل، لكن بالنسبة لي سأختار الحارس الأساسي حين يبدأ الموسم".