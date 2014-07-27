أنشيلوتي يرفض الإدلاء بمعلومات عن رحيل دي ماريا

يتوقع كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد أن يبدأ انخيل دي ماريا المران استعدادا للموسم الجديد في الخامس من أغسطس/آب ولا يمتلك أي معلومات حول انتقال الجناح الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وقال انشيلوتي عند سؤاله عن تقارير ذكرت أن دي ماريا سينتقل للنادي الفرنسي مقابل نحو 70 مليون يورو (94 مليون دولار) "لا يوجد جديد في سوق الانتقالات".

وأضاف المدرب الإيطالي "أنهى دي ماريا كأس العالم ويخلد للراحة الآن. سيعود في الخامس من أغسطس لبدء (المران) مع بقية زملائه".

وكان انشيلوتي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد خسارة ريال بركلات الترجيح أمام انترناسيونالي في مباراة ودية في كاليفورنيا أمس السبت.

وردا على سؤال حول الانضمام المحتمل للاعبين جدد بعد التعاقد مع صانع لعب كولومبيا جيمس رودريجيز ولاعب وسط المانيا توني كروس قال انشيلوتي إن ريال لا يبحث عن مهاجم آخر.

وقال المدرب الإيطالي إن كريم بنزيمة مهاجم فرنسا "يعتمد عليه بشدة" وأحد الخيارات الأخرى هي استخدام لاعب الوسط المهاجم ايسكو كمهاجم غير صريح. وتابع "لن نبحث عن مهاجم آخر لأننا لسنا بحاجة لمهاجم".

ويستهل ريال مشواره في دوري الدرجة الأولى الإسباني في الأسبوع الذي يبدأ في 23 أغسطس/آب على أرضه أمام قرطبة الوافد الجديد كما سيدافع عن لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في الموسم الجديد.