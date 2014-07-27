الألماني كرامر إلى نابولي مقابل 13 مليون يورو

المصدر: روما - د ب أ

يستعد نادي نابولي الإيطالي لإتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الألماني الدوري كريستوف كرامر من صفوف باير ليفركوزن الألماني بحلول غدا الاثنين.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن كرامر(23 عاما) بات على أعتاب الانتقال لنابولي مقابل 13 مليون يورو. ويلعب كرامر في عامه الثاني من عقد إعارته لمدة عامين من ليفركوزن إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.

وهناك مقترحا في الوقت الراهن يتعلق بأن يتكفل نابولي بدفع تعويض لمونشنجلادباخ عن فسخ عقد إعارة كرامر. ومن المتوقع أن ينضم كرامر إلى نابولي بعقد يمتد لخمسة أعوام مقابل حصوله على 8ر1 مليون يورو سنويا.