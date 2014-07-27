رومينيغه: بايرن ميونيخ لن يقيل غوارديولا على الإطلاق

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، كارل هاينتس رومينيغه أن النادي البافاري لن يقيل أبدا مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

وقال رومينيغه في حديث لصحيفة "فيلت ام سونتاغ": "بايرن لن يقيل غوارديولا أبدا. أؤكد لكم ذلك اليوم خطيا".

وينتهي عقد المدرب الإسباني الذي استلم مهامه الصيف الماضي، في نهاية موسم 2015-2016.

وفي معرض رده عن سؤال حول هوية مدرب الفريق البافاري في أيار/مايو المقبل، قال رومينيغه: "بيب غوارديولا. سيكون أيضا مدربنا في 30 حزيران/يونيو 2015. على الأقل حتى نهاية عقده".

وسألت الصحيفة المسؤول البافاري عن الصعوبات التي واجهها بايرن ميونيخ بعد كأس العالم عامي 2006 و2010 حيث شارك فيهما عدد كبير من لاعبي بايرن ميونيخ وانتهيا بإقالة مدربي النادي في تلك الفترة.

وإذا كانت المانيا تدين للاعبي بايرن ميونيخ على الخصوص بتتويجها باللقب العالمي في البرازيل مؤخرا، فإن استعدادات باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام وتوماس مولر والآخرين، للموسم الجديد ستكون قصيرة جدا قبل انطلاق الدوري في 22 آب/أغسطس المقبل حيث يلعب الفريق البافاري أمام ضيفه فولفسبورغ.

وقال رومينيغه: "بالنسبة الى اللاعبين، ليس من السهل البدء من الصفر بعد عطلة قصيرة"، مضيفا "ولكن لحسن حظنا أننا نملك مدربا يعرف جيدا كيفية التعامل مع هذه الحالة".

وتابع "هذا الأسبوع، قال لي: أعرف ما يتعين علي فعله كي نحقق أهدافنا" مشيرا الى أن "بيب عاش هذا الوضع عندما توجت إسبانيا باللقب العالمي عام 2010 حيث عاد نجوم برشلونة الى فريقهم قبل بداية المنافسات بفترة قصيرة جدا".

وبالنسبة لرومينيغه، فإن بايرن ميونيخ عاش موسمين رائعين توج خلالهما على الخصوص بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا العام الماضي. وقال "أحرزنا 8 ألقاب، وبعض لاعبي الفريق أضافوا اللقب العالمي في البرازيل".

وختم: "حطمنا الكثير من الأرقام القياسية ونحن نرصد من الآن رقما آخر الموسم المقبل وهو أن نكون جيدين أكثر من أي وقت مضى بعد كأس العالم".

