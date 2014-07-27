سيميوني يرشح غريزمان وأوريجي لارتداء قميص أتليتكو

شدد دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، على أهمية سرعة إنجاز صفقات اللاعبين الجدد من أجل دعم صفوف فريقه الحائز على لقب الدوري الإسباني.

وقال سيميوني الذي يتواجد مع أتلتيكو مدريد في معسكره بولاية سان فرانسيسكو: "نحن في البداية.. ينقصنا العديد من اللاعبين حتى نستطيع أن نفي باحتياجاتنا طوال العام المقبل.. نحن نعمل مع اللاعبين المتاحين حاليا".

وتطرق سيميوني للحديث عن الصفقات الجديدة المنتظر أن تنضم إلى صفوف فريقه في الأيام القليلة القادمة، وبالأخص الفرنسي أنطوان غريزمان الذي اقترب من ارتداء قميص أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.

وأضاف: "إنه لاعب جيد ويمتاز بالسرعة العالية ويمكنه أن يخلق العديد من الفرص الهجومية.. الحديث كان يدور حول التعاقد مع العديد من اللاعبين".

وأشاد المدير الفني الأرجنتيني بالبلجيكي ديفوك أوريجي لاعب ليل الفرنسي الذي يعتبر أحد أهداف الخطة التعاقدية للنادي الإسباني لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد الذي أوشك على الانطلاق.

وتابع: "أوريجي لاعب جيد يتمتع بالسرعة والحركة الدؤوبة... لقد أدى دوره بإتقان عندما حل بديلا لزميله لوكاكو".

وأعرب سيميوني عن أمنيته بأن يجد عند عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد إحدى الصفقات وقد تمت بشكل رسمي ونهائي ليستعين بها في بطولة السوبر الإسباني.